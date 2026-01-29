Fatih\'te Cep Telefonu Hırsızlığı

Fatih'te yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheliler, polisleri fark edince telefonu atarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde biri kadın iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, cep telefonunu bir iş yerinin önüne attıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Biri 17 yaşında olan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te görev yaptıkları sırada biri kadın iki kişinin durumundan şüphelenerek takip etmeye başladı. Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde şüphelilerin bir kişinin cep telefonunu çaldığını gören ekipler, takibe devam etti. Polisi fark eden şüpheliler, birkaç dakika önce çaldıkları cep telefonunu bir iş yerinin önündeki sepete atarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

17 YAŞINDA 5 SUÇ KAYDI

Gözaltına alınan şüpheliler A.B.Ş. (26) ve N.K. (17), sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden A.B.Ş.'nin daha önceden 15 suç kaydı, N.K.'nın ise 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. N.K.'nın ayrıca başka bir hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi. Şüphelilerden A.B.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, N.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen cep telefonu mağdur O.U.'ya teslim edildi.