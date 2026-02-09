Fatih'te Hafif Ticari Araçla Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Fatih'te Hafif Ticari Araçla Kaza: 4 Yaralı

09.02.2026 15:48
Fatih'te yokuş aşağı giden hafif ticari araç, yayalara çarparak 4 kişiyi yaraladı.

Fatih'te, yokuş aşağı hareket eden hafif ticari aracın yayalara ve araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde, iddiaya göre, sürücüsünün malzeme indirmek için yol kenarına park ettiği 34 CCV 976 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Kontrolden çıkıp yoldaki yayalara ve park halindeki arabalara çarparak ilerleyen araç, otopark sırası bekleyen 34 HS 9479 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Caddedeki bir otoparkın görevlisi İlker Dikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yolun yukarı kısmında park halinde bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

"El freni patladı büyük ihtimalle sonra aşağıya doğru kaydı. Kayarken siyah bir araca vurdu. Araç sahibi durdurmak için müdahale etti ama yere düştü. Kendisi de kafasından yaralandı. Oradan geldi bizim otoparkın önündeki duran arabaya vurarak kenara attı. Onun yanındaki araçlara çarparak durabildi. Bizim görevli bir arkadaşa vuruyor. Onun ayağında platinler vardı, çivisi çıktı. Sağlık görevlileri, polisler, çekiciler geldi. 4 yaralı vardı. Kazaya karışan kendisiyle birlikte 5 araç vardı."

Kaynak: AA

Fatih'te Hafif Ticari Araçla Kaza: 4 Yaralı

