Fatih'te Hırsızlık Çetesi Çözüldü

Fatih'te polis ekipleri şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Ekiplerin takibi sonucunda cep telefonu hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 17 yaşındaki diğer şüpheli Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Olay, 26 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri 2 şahsı takibe aldı. Şüpheliler, caddede yürüyen O.U., isimli vatandaşın mont cebindeki cep telefonunu çekip aldı. Ekipler, zanlıları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin A.B.Ş. (26) ile N.K. (17) olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde 17 yaşındaki N.K.'nin, "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi. Savcılık talimatıyla ele geçirilen cep telefonu, müşteki O.U.'ya teslim edilirken, N.K. Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan A.B.Ş., adliyeye sevk edildi. Hakkında 15 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL