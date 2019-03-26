Son Dakika Haberleri: Fatih'te İki Gecekondu Alev Alev Yandı

Fatih'te İki Gecekondu Alev Alev Yandı

1 saat önce

FATİH'te, iki gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, gecekondulara bitişik apartmandakiler tahliye edildi.

Fatih'te İki Gecekondu Alev Alev Yandı, System.String[]
FATİH'te, iki gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, gecekondulara bitişik apartmandakiler tahliye edildi. Yangında kuşlarını kurtaran bir vatandaş, "Başka kurtaracak kimse kalmamıştı. Ben de kuşlarımı kurtardım" dedi.

Yangın, Katip Kasım Mahallesi, Sepetçi Selim Sokağı'nda bulunan bir gecekonduda, saat 19.30 sıralarında başladı. Yangın daha sonra bitişikteki bir başkan gecekonduya sıçradı. Yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Fatih, Eminönü ve Bakırköy İtfaiyelerinden çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de gecekonduların yanındaki apartmanda bulunan kişileri tedbir olarak tahliye etti. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ardından bir süre de soğutma çalışması yapıldı. Metruk gecekondularda evsiz kişilerin yaşadığı öğrenilirken, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı ve herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanmanın yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

KUŞLARINI KURTARDI, "BAŞKA KİMSE KALMAMIŞTI, ONLARI

Tedbir olarak tahliye edilen apartmanda oturan Ahmet Sever isimli genç, "Vatandaşlar zar zor attı kendilerini dışarıya. Bizim de kapımıza bangır bangır vurdular, biz de kendimizi dışarıya attık. Evet, kuşlarımı kurtardım yangından. Evde kardeşlerimden başka kimse yoktu. Onlar kendilerini dışarıya attılar. Bunlardan başka kurtaracak kimsem yoktu, ben de kuşlarımı kurtardım. İsimleri Zilli ve Maviş. Ellerinizden öperler" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:24 Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te İki Gecekondu Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]