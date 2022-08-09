Fatih'te inşaat halindeki cami alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te inşaat halindeki cami alev alev yandı

09.08.2022 20:23
Fatih'te inşaat halindeki cami alev alev yandı

Fatih'te inşaat halindeki bir cami alev alev yandı.

Fatih'te inşaat halindeki bir cami alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta bulunan Guraba Hüseyin Ağa Mescidi olarak da bilinen Camcılar Mescidi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, caminin alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüyerek tabanı ahşaptan olan üst kata da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Tinerci, içkici, balici burada içeride mangal yapıyorlar"

Olayı gören bir mahalle sakini, "10 senedir aynı inşaat şekilde kimse bakmıyor. Tinerci, içkici, balici burada içeride mangal yapıyorlar. Bakan yok yapan yok. Her gün yangın çıkıyor. En büyük yangın da bugün çıktı. Bugün tamamen yandı 10 tane itfaiye geldi buraya" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
(FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN (FATİH'TE TARİHİ CAMİDE YANGIN 10 kişilik nüfusa sahip mahallesinin sakinleri okul ve cami istiyor 10 kişilik nüfusa sahip mahallesinin sakinleri okul ve cami istiyor
Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te inşaat halindeki cami alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
19:38 Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 20:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te inşaat halindeki cami alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş