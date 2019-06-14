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Fatih'te kapkaç anı kamerada

1 saat önce

Fatih'te kapkaç anı kamerada Şüpheli şahıs bekçilerin dikkatiyle yakalandıİSTANBUL - Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Fatih'te kapkaç anı kamerada
Şüpheli şahıs bekçilerin dikkatiyle yakalandı
İSTANBUL - Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 12 Haziran Çarşamba günü Mesih Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir döviz dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdurakhımo Djamolıddın isimli şahıs, dükkan önünde bekleyen Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhonisimli kadının çantasını kapkaç yapmak için yanına yaklaştı.
Kendisi de Özbekistan uyruklu olan Abdurakhımo Djamolıddın, kadının omzundaki çantayı almak için zor kullandı. Çantasını vermek istemeyen kadın uzun süre kapkaççıya direndi.
Kadının çantasını alarak koşmaya başlayan kapkaççı o sırada devriye atan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen bekçiler, yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı. İçerisinde 1 adet cep telefonu, 1 miktar döviz ve Türk lirası bulunduğu öğrenilen çanta emniyetteki işlemlerin ardından mağdur kadına teslim edildi.
Kapkaç anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde döviz dükkanı önünde bekleyen Yuldesheva Gulnorakhon isimli kadının yanına Abdurakhımo Djamolıddın'ın yaklaştığı görülüyor. Şüpheli şahsın kadının sağ omzunda asılı olan çantayı zor kullanarak alarak aldığı görülüyor. Çantayı alan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
Fatih'te kapkaç anı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
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