Fatih\'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı'da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU DARBEDİP CAMDAN ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı. Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

HAREKETLİLİK BİR SANİYE DİNMEDİ

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.