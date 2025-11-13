Fatih'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fatih'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma
13.11.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih\'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te çıkan komşu tartışması, bir kişinin diğerini pencereden atmasıyla sonuçlandı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı'da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU DARBEDİP CAMDAN ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı. Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi.

HAREKETLİLİK BİR SANİYE DİNMEDİ

O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fatih'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu 20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti 845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti
Tuncay Şanlı Fenerbahçe’ye geri döndü İşte yeni görevi Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Emeklinin beklediği haber geldi Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha Burkayı zorunlu hale getirdiler Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler
Türk futbolunda bahis skandalı TFF Başkanı “Ligler devam edecek mi“ sorusunu yanıtladı Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı "Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı

10:18
Galatasaray’da alarm Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
09:59
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
09:55
Muazzez Abacı’nın film gibi hayatı Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı
09:45
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor
09:11
Muazzez Abacı’nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
09:04
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!
07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 10:34:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Fatih'te Komşu Kavgası: Pencereden Atma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.