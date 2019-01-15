Son Dakika Haberleri: Fatih'te Oğlunun Sattığı Uyuşturucuları Evinde Saklayan Kadın Gözaltına Alındı

Fatih'te Oğlunun Sattığı Uyuşturucuları Evinde Saklayan Kadın Gözaltına Alındı

1 saat önce

Fatih'te oğlunun sattığı uyuşturucu maddeleri evinde saklayan kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fatih'te Oğlunun Sattığı Uyuşturucuları Evinde Saklayan Kadın Gözaltına Alındı, System.String[]
Fatih'te oğlunun sattığı uyuşturucu maddeleri evinde saklayan kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadının evinden 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar ele geçirildi. Operasyona anı saniye saniye kamerasına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak günü E.S isimli erkek şahsın Balat Mahkemealtı Caddesi üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yaptığı ve uyuşturucuyu Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Caddesi üzerinde bulunan annesine ait bir evde sakladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.S'nin annesinin evine operasyon düzenledi.

Evden 22 kilo 430 gram bonzai çıktı

Düzenlenen operasyon da N.S isimli kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise, 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar, 94 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan N.S adli makamlarca hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. E.S isimli erkek şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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