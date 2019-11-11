Son Dakika Haberleri: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son Dakika Güncel FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

7 saat önce

Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA / İSTANBUL DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin(60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan'a teslim edildi. Ardından cenazeler özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından Fındıkzade Albayrak Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası 4 kardeş için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.

CENAZELERİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenazelerin camiye getirilişi

-Cenaze namazına katılanlardan görüntüler

-Muhabir anonsu(Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:19 Kaynak: DHA
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