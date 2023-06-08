Akşam saatlerinde Fatih'te silahlı çatışma! 2 ölü - Son Dakika
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Akşam saatlerinde Fatih'te silahlı çatışma! 2 ölü

08.06.2023 22:56

Fatih'te bir pazarda biber gazı sıkan kişiyle tartışan iki tavukçuluk işletmesi sahibi, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Çatışmada Beşir K. ve Harun K. hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Fatih'te kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı. Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K, müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K'ye silahla ateş açtı. Bu kişilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: AA
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Katip Kasım Mahallesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşam saatlerinde Fatih'te silahlı çatışma! 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşam saatlerinde Fatih'te silahlı çatışma! 2 ölü - Son Dakika
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