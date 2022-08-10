FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİLERE CEZA - Son Dakika
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FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİLERE CEZA

10.08.2022 14:46

FATİH'te taksi şoförlerine yönelik denetimlerde yolcu seçen 3 şoföre bin 823'er lira para cezası kesilirken, taksileri de 10 gün trafikten men edildi.

FATİH'te taksi şoförlerine yönelik denetimlerde yolcu seçen 3 şoföre bin 823'er lira para cezası kesilirken, taksileri de 10 gün trafikten men edildi. 2 sürücüye ise emniyet kemeri takmadıkları için ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Aksaray'da taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında tek tek durdurulan taksi şoförlerinin, gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını, yolcu seçip seçmediğini ve taksimetreye yönelik kontrollerini yaptı.

Denetimlerde, 2 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 196'şar lira, yolcu seçen 3 taksiciye ise bin 823 lira para cezası kesildi. Öte yanda yolcu seçen taksicilerin araçları 10 gün trafikten menedildi.

"HERKESİ ALMAKLA MÜKELLEF DEĞİLİM"

Bir polis, ise sivil olarak yaklaştığı taksi şoförünün yolcu seçtiğini tespit etti. Ceza yazılan taksi şoförü ise yolcu seçmediğini iddia etti. Taksi şoförü Yaşar Yıldız, "Polis memuru geldi. 'Buyur seni götüreceğin yere götüreyim' dedim. İlk etapta yanında durmadığımı söyledi. Ben durmak zorunda değilim. Benim de ihtiyacım olabilir. Herkese durmak zorunda değilim. Ben herkesi almakla mükellef değilim. Burada hizmet veriyorum. Yolcunun yanında durmadım. İleride durdum. Kendisi yanıma geldi. Kocamustafapaşa'ya gideceğini söyledi. 'Gel götüreyim' dedim. Kendisi bana 'Hayır sen benim yanımda durmadın' dedi. Durum bundan ibaret" dedi.

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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİLERE CEZA - Son Dakika

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