Fatih Terim Babası İçin Adana'da
1 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'ya geldi.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Aytemiz Alanyaspor
maçının ardından Adana
'ya geldi. Adana Havalimanı
'nın VIP çıkışından özel aracıyla babası Talat Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneye hareket eden Terim, kendisinden 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.
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Fatih Terim'in havalimanından çıkışı
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:44 Kaynak: DHA
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