Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Babası İçin Adana'da

Fatih Terim Babası İçin Adana'da

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'ya geldi.

Fatih Terim Babası İçin Adana'da, System.String[]


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nın VIP çıkışından özel aracıyla babası Talat Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneye hareket eden Terim, kendisinden 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunanlara teşekkür etti. 



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fatih Terim'in havalimanından çıkışı

Genel ve detay görüntüler - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Adana Havalimanı, Aytemiz Alanyaspor, Adana, Fatih Terim, Spor
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