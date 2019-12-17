Fatih Terim biletleri kesti! Bir tek o kalıyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim biletleri kesti! Bir tek o kalıyor... - Son Dakika Spor

Fatih Terim biletleri kesti! Bir tek o kalıyor...

6 saat önce

Sezon başında Diagne'yi satamayan Galatasaray, transfer bütçesi oluşturmadığı için çareyi kiralık oyuncu takviyesinde bulmuştu.

Fatih Terim biletleri kesti! Bir tek o kalıyor..., System.String[]

Sezon başında Diagne'yi satamayan Galatasaray, transfer bütçesi oluşturmadığı için çareyi kiralık oyuncu takviyesinde bulmuştu.


Seri, Nzonzi, Emre Mor, Lemina ve Andone'yi kiralayan sarı-kırmızılı takımda bu oyunculardan sadece Lemina beklentileri karşıladı.


Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yolların ayrılması ise kesinleşti. Bu listeye devre arasında Seri de eklenecek. Emre Mor ve Andone'nin durumu belirsiz.


Satın alma opsiyonu 16 milyon Euro olan Lemina için ise sezon sonuna kadar beklenecek. Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Southampton'ın durumuna göre 26 yaşındaki Gabonlu yıldız için teklif yapılacak.


İngilizler yüksek bonservis bedelinde ısrarcı olursa Lemina'yı bir sezon daha kiralamak için şartlar zorlanacak.


KALMAK İSTİYOR


Terim'in performansından memnun olduğu Lemina da Galatasaray'da kalmak istiyor.


Lemina: Terim'in takımda kalması yönünde rapor verdiği tek isim olan Lemina, yıllık 2 milyon 50 bin Euro kazanıyor.


Emre Mor: 600 bin Euro'ya kiralanan genç oyuncu 16 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.


Andone: Sakatlığı nedeniyle ancak Mart ayında geri dönebilecek olan Rumen oyuncunun maliyeti 3.2 milyon Euro.


Seri: Fulham'dan 1.8 milyon Euro'ya kiralanan Seri, yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret alıyor.


Nzonzi: 31 yaşındaki Fransız oyuncu G. Saray'da 15 maça çıkıp 1 asist yaparken ayrılığı da kesinleşti. (Fanatik)


Mbaye Diagne, Galatasaray, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma
Onyekuru müjdesini, Süper Lig'in yıldızı verdi! "Yakında görüşürüz" Emre Kılınç Süper Lig devine 'evet' dedi G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı

Son Dakika Haberleri
16:40 Bülent Uygun: "Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz" - Son Dakika Spor
16:40 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika Spor
16:40 Kayserisporlu futbolcular terörü kınadı - Son Dakika Spor
16:29 Kasımpaşa bir üst tura yükseldi - Son Dakika Spor
16:29 Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu - Son Dakika Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Son Dakika Spor
14:55 Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim biletleri kesti! Bir tek o kalıyor... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]