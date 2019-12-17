Fatih Terim biletleri kesti! Bir tek o kalıyor...

Sezon başında Diagne'yi satamayan Galatasaray, transfer bütçesi oluşturmadığı için çareyi kiralık oyuncu takviyesinde bulmuştu.



Seri, Nzonzi, Emre Mor, Lemina ve Andone'yi kiralayan sarı-kırmızılı takımda bu oyunculardan sadece Lemina beklentileri karşıladı.



Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yolların ayrılması ise kesinleşti. Bu listeye devre arasında Seri de eklenecek. Emre Mor ve Andone'nin durumu belirsiz.



Satın alma opsiyonu 16 milyon Euro olan Lemina için ise sezon sonuna kadar beklenecek. Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Southampton'ın durumuna göre 26 yaşındaki Gabonlu yıldız için teklif yapılacak.



İngilizler yüksek bonservis bedelinde ısrarcı olursa Lemina'yı bir sezon daha kiralamak için şartlar zorlanacak.



KALMAK İSTİYOR



Terim'in performansından memnun olduğu Lemina da Galatasaray'da kalmak istiyor.



Lemina: Terim'in takımda kalması yönünde rapor verdiği tek isim olan Lemina, yıllık 2 milyon 50 bin Euro kazanıyor.



Emre Mor: 600 bin Euro'ya kiralanan genç oyuncu 16 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.



Andone: Sakatlığı nedeniyle ancak Mart ayında geri dönebilecek olan Rumen oyuncunun maliyeti 3.2 milyon Euro.



Seri: Fulham'dan 1.8 milyon Euro'ya kiralanan Seri, yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret alıyor.



Nzonzi: 31 yaşındaki Fransız oyuncu G. Saray'da 15 maça çıkıp 1 asist yaparken ayrılığı da kesinleşti. (Fanatik)



