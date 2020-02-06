Fatih Terim'den, ölüm yıl dönümünde babasının mezarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim'den, ölüm yıl dönümünde babasının mezarına ziyaret - Son Dakika

Fatih Terim'den, ölüm yıl dönümünde babasının mezarına ziyaret

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölüm yıl dönümünde babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Geçen yıl 6 Şubat'ta, 94 yaşında vefat eden Fatih Terim'in babası Talat Terim, Asri Mezarlık'taki kabri başında anıldı.

Anmaya, Fatih Terim ile annesi Nuriye Terim, eşi Fulya Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve yakınlarının yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Demir spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ve spor camiasından isimler katıldı.

Anmada, Talat Terim için hatim duası okundu. Fatih Terim burada gözyaşı döken annesi Nuriye Terim'i teselli etti.

Terim, daha sonra eşi Fulya Terim ile babasının mezarı başına giderek dua okudu.

Fatih Terim'den, ölüm yıl dönümünde babasının mezarına ziyaret

Fulya Terim, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:13 Kaynak: AA
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