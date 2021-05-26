Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu

26.05.2021 16:49
Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği nedeniyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Dilekçelerde 14 kişinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarına ayrıntılı olarak yer verilirken, bu kişilerin Fatih Terim'in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek "Hakaret" suçunu işledikleri ileri sürüldü.

Fatih Terim kendisine sosyal medyada hakaret edenleri affetmedi. İmparator avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Fatih Terim'in yerel ve uluslararası futbol camiası tarafından tanınan, bu tanınırlığını mesleki başarıları ve yürüttüğü üst düzey görevleri layıkıyla yerine getirmesi neticesinde kazanan bir futbol adamı olduğu belirtildi.

"FATİH TERİM'İN ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR HERKESİN MALUMUDUR"

Terim'in UEFA tarafından Elit Teknik Direktörler Forumu'na da davet edildiği belirtilen dilekçede "Müvekkilin gerek Galatasaray Spor Kulübü ve gerekse Türk Futbol Milli Takımı ile elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Bu üstün mesleki başarı ve tecrübelerinin yanında müvekkil her zaman gözettiği ve evrensel futbol fair-play kurallarına tam ve içten riayeti ile de gerek ulusal ve gerekse uluslararası futbol camiasının saygınlığını kazanmıştır. Müvekkilin sportif yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde örnek olduğu ve bu hassasiyetlerle hareket ettiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikardır" denildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

14 kişinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarına ayrıntılı olarak yer verilen dilekçelerde, bu kişilerin Fatih Terim'in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek "Hakaret" suçunu işledikleri öne sürüldü. Dilekçede, kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından şüpheliler hakkında "Alenen hakaret" suçundan emsal mahiyette cezalandırılması amacıyla iddianame hazırlanarak kamu davası açılması talep edildi.

Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu

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Son Dakika Spor Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika Spor


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