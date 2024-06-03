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Ekonomi

İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu

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İstanbul Ticaret Odası, mayıs ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı. Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

03.06.2024 09:29  Güncelleme: 09:42
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İstanbul Ticaret Odası, mayıs ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı. Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan mayıs ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarında köprü geçiş ücretleri yüzde 60 ile zirvede yer aldı.

İTO'nun açıklamasına göre, mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti oldu. Köprü geçiş ücreti, mayıs ayında yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Yılbaşından bu yana 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki tek yön geçiş ücretlerine yüzde 182,4, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 157,9 zam yapıldı. Avrasya Tüneli'nde son zam oranı yüzde 40, birikimli zam oranı yüzde 111,3 oldu.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ ZİRVEDE

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 74 ürünün fiyatı ise değişmedi. Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Mayıs ayının zam şampiyonu olan köprü ücretlerine yılbaşından bu yana yüzde 182'ye varan zam geldi. Son olarak mayıs ayında yüzde 60 zamlanan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki tek yön geçiş ücretlerine yılbaşından bu yana yüzde 182,4 zam yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tek yön geçiş ücretine gelen zam ise yüzde 157,9 oldu. Avrasya Tüneli'nde ise son zam oranı yüzde 40, birikimli zam oranı yüzde 111,3 oldu.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biberin fiyatı yüzde 44,57 azalarak fiyatı en fazla düşen ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 28,37 ile erik, yüzde 25,17 ile taze fasulye, yüzde 24,73 ile domates, yüzde 23,04 ile bezelye, yüzde 9,36 ile kıvırcık salata ve yüzde 9,02 ile yeşil soğan olarak kayıtlara geçti.

BİLİMSEL VE EDEBİ KİTABA YÜZDE 43,75 ZAM

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 43,75 ile bilimsel ve edebi kitap, yüzde 37,12 ile şehir şebeke suyu, giyim harcamaları grubundan yüzde 29,62 ile kadın iç çamaşırı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 26,68 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 23,92 ile ütü, giyim harcamaları grubundan yüzde 16,18 ile erkek iç çamaşırı, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,90 ile kabak, yüzde 13,71 ile çikolata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 13,20 ile çamaşır suyu olarak belirlendi.

İstanbul\'da zam şampiyonu köprüler oldu

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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