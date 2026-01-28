Fatma Deniz, Almanya'nın Sürdürülebilirlik Konseyi'ne Atandı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, nisan ayında görevine resmen başlayacak olan Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Türk Profesör Fatma Deniz'i hükümete sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm konularda danışmanlık yapan Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi'ne (RNE) üye olarak atadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu sabah gerçekleştirilen kabine toplantısında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi'nin (RNE) yeni üyelerini belirledi. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Merz, nisan ayında görevine resmen başlayacak olan Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Türk Profesör Fatma Deniz'i ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) üyeliğine atadı. Başbakanlık açıklamasında, 15 kişiden oluşan konseyin yeni üyesi Deniz'in, yapay zeka, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında uzman olduğu bilgisine yer verildi.

"Hükümete sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm konularda danışmanlık yapıyor"

2001 yılından bu yana Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi, Federal Hükümete sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm konularda danışmanlık yapıyor. Sürdürülebilir kalkınma konusunda mesleki deneyimleri olan 15 üye, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerini ortaya koyan çalışmalar yapıyor. Altısı kadın 15 üyeden oluşan konsey üyeleri arasında savunma ve stratejik çalışmaları ile öne çıkan akademisyenler, sürdürülebilirlik faaliyetleri ile öne çıkan kamu ve özel sektörde görev yapan üst düzey yöneticiler, iş ve işveren dünyasından temsilciler bulunuyor. Konsey üyeleri 3 yıllığına Almanya Başbakanı tarafından göreve atanırken, yeniden seçilmelerinin ve uzun süre görev yapmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Konsey üyeleri yapacakları ilk toplantıda yeni başkanlarını seçerek resmen görevlerine başlayacak. - BERLİN