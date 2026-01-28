Fatma Deniz, Almanya'nın Sürdürülebilirlik Konseyi'ne Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fatma Deniz, Almanya'nın Sürdürülebilirlik Konseyi'ne Atandı

28.01.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, yeni rektör Fatma Deniz'i Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi'ne üye atadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, nisan ayında görevine resmen başlayacak olan Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Türk Profesör Fatma Deniz'i hükümete sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm konularda danışmanlık yapan Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi'ne (RNE) üye olarak atadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu sabah gerçekleştirilen kabine toplantısında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi'nin (RNE) yeni üyelerini belirledi. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Merz, nisan ayında görevine resmen başlayacak olan Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Türk Profesör Fatma Deniz'i ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) üyeliğine atadı. Başbakanlık açıklamasında, 15 kişiden oluşan konseyin yeni üyesi Deniz'in, yapay zeka, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında uzman olduğu bilgisine yer verildi.

"Hükümete sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm konularda danışmanlık yapıyor"

2001 yılından bu yana Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi, Federal Hükümete sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm konularda danışmanlık yapıyor. Sürdürülebilir kalkınma konusunda mesleki deneyimleri olan 15 üye, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerini ortaya koyan çalışmalar yapıyor. Altısı kadın 15 üyeden oluşan konsey üyeleri arasında savunma ve stratejik çalışmaları ile öne çıkan akademisyenler, sürdürülebilirlik faaliyetleri ile öne çıkan kamu ve özel sektörde görev yapan üst düzey yöneticiler, iş ve işveren dünyasından temsilciler bulunuyor. Konsey üyeleri 3 yıllığına Almanya Başbakanı tarafından göreve atanırken, yeniden seçilmelerinin ve uzun süre görev yapmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Konsey üyeleri yapacakları ilk toplantıda yeni başkanlarını seçerek resmen görevlerine başlayacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Almanya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatma Deniz, Almanya'nın Sürdürülebilirlik Konseyi'ne Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:15:56. #7.11#
SON DAKİKA: Fatma Deniz, Almanya'nın Sürdürülebilirlik Konseyi'ne Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.