Son Dakika Haberleri: Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı
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Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı

1 saat önce

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı.

Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı, System.String[]

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.

Fatma Girik, İstanbul, Ankara, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:05 
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Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı
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