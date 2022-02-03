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Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak - Son Dakika

Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak

03.02.2022 17:59
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 24 Ocak'ta hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in adı, mahallesindeki parka ve sokağa verilecek.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve 24 Ocak'ta hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in adı, mahallesindeki parka ve sokağa verilecek. Bodrum Belediyesi'nin meclis toplantısında görüşülen teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 9 gündem maddesiyle toplanan meclise önerge olarak sunulan, Fatma Girik'in adının parka ve sokağa verilmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek gündeme eklendi.

Meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülüp oylandıktan sonra Fatma Girik'in adının parka ve sokağa verilmesi konusu görüşüldü. Bodrum Belediye Meclisi, Girik'in yaşadığı mahalle olan Torba Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkla yanındaki 3015 numaralı sokağa 'Fatma Girik' adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında, gündemle ilgili ayrıca Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
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Fatma Girik, Yeşilçam, Bodrum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak - Son Dakika


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