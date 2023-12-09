Fatma Şahin İstanbul\'da ödül alırken, Gaziantep\'i sular bastı

"İsrail limanlarına giden her gemiye milliyeti ne olursa olsun ateş açacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ödül alırken, yönettiği şehirde ise sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

FATMA ŞAHİN'E EKONOMİ ZİRVESİ'NDE ÖDÜL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşma yapan Fatma Şahin bir de ödül aldı. Şahin yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi açılış programına katıldım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları ve deneyimlerimi anlattım. Dirençli, güvenilir, akıllı, iklim ve çevre dostu Gaziantep Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ÖDÜL ALIRKEN GAZİANTEP'İ SULAR BASTI

Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, yönettiği şehir Gaziantep'te ise felaket görüntüleri kaydedildi. Sağanak yağışın etkili olduğu Gaziantep'te hayat felç oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı.