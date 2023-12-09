 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı

''Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler'' temasıyla gerçekleştirilen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ödül alırken, yönettiği şehirde ise sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Gaziantep'te etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı.

09.12.2023 - 20:28,  Güncelleme: 20:33
Abone Ol

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ödül alırken, yönettiği şehirde ise sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü

FATMA ŞAHİN'E EKONOMİ ZİRVESİ'NDE ÖDÜL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşma yapan Fatma Şahin bir de ödül aldı. Şahin yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler temasıyla düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi açılış programına katıldım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları ve deneyimlerimi anlattım. Dirençli, güvenilir, akıllı, iklim ve çevre dostu Gaziantep Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü

İSTANBUL'DA ÖDÜL ALIRKEN GAZİANTEP'İ SULAR BASTI

Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, yönettiği şehir Gaziantep'te ise felaket görüntüleri kaydedildi. Sağanak yağışın etkili olduğu Gaziantep'te hayat felç oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı.

Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin ödül alırken, Gaziantep'i sular götürdü
Fatma Şahin İstanbul\'da ödül alırken, Gaziantep\'i sular bastı
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: İzmir'de gondol bekliyen nerede acaba...??? Yanıtla 3 0

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, İstanbul, Ekonomi, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Doğal Afetler Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı - Son Dakika


21:25
2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
21:06
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
20:48
Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
20:28
Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı
20:05
Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
19:38
Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
19:35
Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor
19:32
Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı

Son Dakika
21:25 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
21:06 MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
20:48 Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
20:28 Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı
20:05 Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
19:38 Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
19:35 Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor
19:32 Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı
19:19 Derbi resmen golle başladı! Fenerbahçe'nin golcüsü yine iş başında
18:24 Derbiye gitmeyen Ali Koç, Hasan Arat'ı aradı: Başarılar dilerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2023 21:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement