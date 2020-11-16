Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalacak

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığı düşünülen Yum-Kin adlı cenotede 3 gün üst üste rekorlar arayacak

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Dünya rekoru denemesi yapmak için Mart 2020'de gittiği Meksika'da küresel tehdide dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle mahsur kalan, sonrasında hiç tanımadığı insanlar ve yabancı olduğu dile rağmen çalışma ortamı yaratan, antrenmanlar yapan serbest dalışçı Fatma Uruk ilk hedefi olan 23 Nisan'daki dalışı gercekleştiremedi. Yılmadı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bekledi. Yine koranaviriüs engelinin yanı sıra Meksika'da yaşanan şiddetli deprem, fırtına, sel ve ateşli humma salgını gibi birçok felaket nedeniyle bir türlü hayalini gerçekleştiremeyen Fatma Uruk sonunda muradına eriyor. Fatma Uruk, yarından itibaren 3 gün üst üste Meksika'da dünya rekorları için dalacak.

Uruk, 17, 18 ve 19 Kasım'da 3 dünya rekoru denemesini yapacak.

MAYA UYGARLIĞININ KURBAN VE ADAK TÖRENİ YAPTIĞI, GİREN İNSANIN KUTSANDIĞI DÜŞÜNÜLEN YUM-KİN ADLI CENOTEDE DALACAKSerbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve dünya rekoru denemesi için mart ayında Meksika'nın Valladolid kentine giden Fatma Uruk, Meksika'da yaşadığı felaketlere rağmen pes etmedi ve dünya rekoru denemesi yapacağı yeri de kesinleştirdi. Yer altı sularını açığa çıkaran kireç taşı kayalarının çökmesiyle oluşan doğal çukur cenotelerden birinde rekor denemesi yapmaya karar veren Uruk, Maya uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığı düşünülen Yum-Kin adlı cenoteyi seçti. Burada 17, 18, 19 Kasım'da 3 dünya rekoru denemesi yapacağını açıklayan Uruk, Meksika'da yaşadığı tüm şanssızlıklara rağmen 8 ayın sonunda dünya rekoru denemesini yapmayı başaracağı için çok mutlu olduğunu kaydetti."Rekor denemelerimiz Meksika'daki cenotelerde olacak" diye sözlerini sürdüren Fatma Uruk, şöyle konuştu: "Cenoteler, yeryüzündeki çatlak, çukur ve mağaralarda biriken tuzlu/tatlı sularla oluşan su birikintileri. kireç taşı kayalarının çökmesiyle oluşan doğal çukurlar. Her biri ayrı derinlikte, sıcaklıkta ve güzellikte. Çok özellikli bir su ve biraz da zorlayıcı. Benim deneme yapacağım cenote de biraz da karanlık. Fakat şu anda buradaki yerel otoritelerden ancak burası için izin alabildik ve ben de orada antrenman yapıp suya kendimi alıştırdım. Aslında daha iyi şartlarda pek çok yer var fakat izinleri alamadık. Umarım seneye o da olur. Şimdi zaman eldeki imkanları değerlendirme vakti. Su, mavi, yeşil veya karanlık benim için fark etmiyor. Derin olsun ve hedeflediğimiz derecelere ulaşarak rekorlarımızı alalım kafi.""3 DÜNYA REKORU KIRACAĞIM, ARDINDAN YENİ BİR DÜNYAYA KAPI AÇACAĞIM""Çocukluğumdan beri serbest dalış yapıyorum. Bu tutku beni Meksika'ya kadar getirdi ama planlamadığım yöne dönerek hayatımı maceraya çevirdi. Mayalar, kutsal çukurlara 'Xibalba' yani 'yeraltı dünyası' demiş ve farklı dünyalara açılan kapılar olduğuna inanmışlar. Ben de rekorun ardından yeni bir dünyaya kapı açacağım. Bir değil, 3 dünya rekoru kıracağım. 17, 18, 19 Kasım'da son nefesimizi rekorlar için tutup, sonrasında rahat bir nefes alacağız hep birlikte. Şimdiden 2021'deki hedeflerim için de çalışmaya başladım. Buradayken ummadığım, hayal etmediğim, içinde yaşarken beni dahi şaşırtan bir sürü olay yaşayıp, 8 ay geçirdim. Fakat bu zamanı çok iyi değerlendirdim ve evet, bir değil 3 dünya rekorunu birden kırıp, bundan sonraki hedeflerime de hazır olduğumu herkese göstermek istiyorum." "SABİT AĞIRLIK ÇİFT PALET, SABİT AĞIRLIK MONOPALET VE DEĞİŞKEN AĞIRLIK PALETSİZ BRANŞLARINDA REKOR KIRMAK İSTİYORUM"Hangi branşlarda dünya rekoru denemesi yapacağıyla ilgili bilgi veren Fatma Uruk, şunları kaydetti: "Deneme yapacağım branşlardan ikisinde dünya rekorunu halihazırda Rus sporcular elinde bulunduruyor. Sabit ağırlık çift palet ve sabit ağırlık monopalet branşı. Monopalet biraz daha avantajlı çünkü dalış süreniz kısa sürüyor. Fakat ben ikisini de çift palet ile kıracağım. Çünkü bu branşta kendimi geliştirmek istiyorum. Diğer bir branş ise değişken ağırlık paletsiz. Bu branşta hiçbir ekipman desteği olmadan paletsiz olarak yüzeye ulaşıyorsunuz. Bu rekor daha önce Salda Gölümüzde Türk sporcularımız tarafından başarılı bir şekilde kırılmıştı. Şimdi ben onu bir miktar daha yukarıya taşıyacağım. Bu branşta aynı zamanda erkeklerin rekorunu da geçmeyi hedefliyorum. Son günlerdeki antrenmanlarımız gösterecek.""ÇOK ŞÜKÜR TÜM KAZALARDAN VE BELALARDAN YARA ALMADAN KURTULDUM"

Sürecin nasıl geçtiğini de anlatan Fatma Uruk, kolay bir dönem olmadığını söyleyerek, "Buradaki zamanımı olabilecek en iyi şekilde değerlendirdim. Fakat kolay olmadı. Mevsimler değişti, şartlar değişti ve Meksika'da Covid-19 hiç azalmadığı için hayatımızda herhangi olumlu bir değişiklik olmadı. Başladığımız noktadayız. Hep durdum, hep yeniden başladım. Fiziken çok yoruldum. Burada geçici olarak anlaştığım antrenörüm virüsü ne yazık ki kaptı ve 3 hafta yine beklemek zorunda kaldık. Ardından yine bir kasırga ve fırtına atlattık. Bir süre sadece benimle birlikte dalacak birilerini aramakla geçti. Yani, hangi birini anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Yorucu, fakat öğretici idi. Çok tecrübe edindim. Etrafımda da bu çabayı görüp destekleyen insanlar oluştu. O nedenle hala diyebilirim ki şanslıyım. Bir şekilde tüm kazalardan ve belalardan yara almadan kurtuldum. En önemlisi, Covid-19 kapmamak için karantinama durmaksızın devam ettim ve neyse ki hiçbir rahatsızlığım yok. Denemelerime sağlıklı bir şekilde hazırım. Gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı.