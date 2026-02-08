Fatsa\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ehliyetsiz 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Meşebükü Mahallesi Aybastı yolunda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Cemal Gençer yönetimindeki 52 AFK 102 plakalı otomobil ile Muhammed Kuru idaresindeki 52 ABN 894 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Muhammed Kuru ve Cemal Gençer, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Gençer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.