Fatsa'dan Depremzedelere Anma Etkinliği - Son Dakika
Fatsa'dan Depremzedelere Anma Etkinliği

06.02.2026 12:31
Afetzede aile, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için çorba ikramında bulundu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan afetzede aile, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla çorba ikramında bulundu.

Depremlerin ardından Hatay'dan ailesiyle Ordu'nun Fatsa ilçesine gelen Saadet Gündüz (42), kendisinin işlettiği lokantada hazırladığı çorbayı eşinin de desteğiyle Sakarya Mahallesi'nde dağıttı.

Gündüz, yaptığı açıklamada, 3 yıl önce depremi yaşadıklarını hatırlatarak, "Soğuk, yağmur vardı. Acılarımız hala taze. Hani aradan zaman geçti, hayat devam ediyor ama insan yaşadıklarını hiçbir zaman unutamıyor. Kaybettiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutamıyoruz, her zaman aklımızdalar." dedi.

Farkındalık ve dayanışma örneği olması açısından böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getiren Gündüz, "Fatsa bize kucak açtı. Gerçekten burada mutluyuz. Memleketimizden ve ailelerimizden uzakta olduğumuz için hüzün ve özlem var. Ama onlar bizi çok sevdi, biz de onları çok sevdik." diye konuştu.

Vatandaşlardan Hüsam Türk ise depremzedelerin kendilerinin misafiri olduğunu belirterek, "Onlar bizim başımızın tacı. Hepsinden Allah razı olsun. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Güncel

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
