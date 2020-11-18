Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık - Son Dakika

Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık

18.11.2020 12:39
Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık, System.String[]

Fatsa'nın önemli bir ihtiyacı olan şehir kabristanlığı sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Fatsa'nın önemli bir ihtiyacı olan şehir kabristanlığı sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Asri mezarlığında mevcut mezarlık alanlarının dolmasıyla Fatsa'da yeni defin ihtiyacını karşılamak için Orman Bakanlığı tarafından tahsisi yapılan 35 dönüm alanda camii, idari bina, otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Yeni mezarlık alanının 9 ay içerisinde hizmete sunulacağını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar ile Evkaf Mahallesi Yedikapı mevkiindeki yeni mezarlık alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesiydi"

Fatsa ilçesinin en önemli sorunlarından birisi olan kabristanlık sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İlçemizin en önemli sorunlarından birini daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilm Güler'in talimatlarıyla, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar beyefendi ile birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Asri mezarlığımızın dolması nedeniyle defin noktasında sorun yaşanmaktaydı. Yaklaşık 35 dönüm üzerine kurulacak olan yeni kabristanlığımız, inşallah 9 aylık kısa bir süre içerisinde ilçemizin hizmetine girecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, projeyi yakinen takip eden Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanımıza. Tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Ekiplerimiz gerekli düzenlemelere başladı"

Fatsa ilçesinin yeni mezarlık alanı ihtiyacının elzem olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ve Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar Başkanımızla ile birlikte yaptığımız istişare ve çalışmalar sonucunda Orman Bakanlığı'ndan 35 dönüm üzerinde bir yer tahsisi yapıldı. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin Park ve Yeşil Alanlar Dairesi ekiplerince gerekli düzenlemelere başlandı. İnşallah en kısa zamanda hem Büyükşehir Belediyemizle hem Fatsa Belediyemizle iş birliği içerisinde burayı önümüzdeki yaz mevsimine Fatsalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve bu işin bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık
Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık
Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık
Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Etem Kibar, İzzet Gündoğar, Fatsa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı "Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti         
11:24
Gram altın 467 liradan işlem görüyor Gram altın 467 liradan işlem görüyor         
11:01
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 12:48:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei