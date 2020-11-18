Fatsa'ya 35 dönümlük yeni kabristanlık - Son Dakika

Fatsa'nın önemli bir ihtiyacı olan şehir kabristanlığı sorunu çözüme kavuşturuluyor.

Asri mezarlığında mevcut mezarlık alanlarının dolmasıyla Fatsa'da yeni defin ihtiyacını karşılamak için Orman Bakanlığı tarafından tahsisi yapılan 35 dönüm alanda camii, idari bina, otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Yeni mezarlık alanının 9 ay içerisinde hizmete sunulacağını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar ile Evkaf Mahallesi Yedikapı mevkiindeki yeni mezarlık alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesiydi"

Fatsa ilçesinin en önemli sorunlarından birisi olan kabristanlık sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İlçemizin en önemli sorunlarından birini daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilm Güler'in talimatlarıyla, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar beyefendi ile birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Asri mezarlığımızın dolması nedeniyle defin noktasında sorun yaşanmaktaydı. Yaklaşık 35 dönüm üzerine kurulacak olan yeni kabristanlığımız, inşallah 9 aylık kısa bir süre içerisinde ilçemizin hizmetine girecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, projeyi yakinen takip eden Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanımıza. Tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Ekiplerimiz gerekli düzenlemelere başladı"

Fatsa ilçesinin yeni mezarlık alanı ihtiyacının elzem olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ve Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar Başkanımızla ile birlikte yaptığımız istişare ve çalışmalar sonucunda Orman Bakanlığı'ndan 35 dönüm üzerinde bir yer tahsisi yapıldı. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin Park ve Yeşil Alanlar Dairesi ekiplerince gerekli düzenlemelere başlandı. İnşallah en kısa zamanda hem Büyükşehir Belediyemizle hem Fatsa Belediyemizle iş birliği içerisinde burayı önümüzdeki yaz mevsimine Fatsalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve bu işin bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU