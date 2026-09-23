FBI hacklendi: Binlerce çalışanın verileri çalındı - Son Dakika
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FBI hacklendi: Binlerce çalışanın verileri çalındı

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FBI hacklendi: Binlerce çalışanın verileri çalındı
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ABD Federal Soruşturma Bürosu, siber suç grubu ShinyHunters’ın ortaya attığı büyük çaplı veri hırsızlığı iddiasıyla gündemde. Grup, FBI sistemlerine sızarak çok sayıda mevcut ve eski çalışanın yanı sıra kuruma iş başvurusunda bulunan kişilerin bilgilerine ulaştığını öne sürdü. FBI’dan ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Siber suç grubu ShinyHunters, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) sistemlerine sızdığını ve çok sayıda mevcut ve eski çalışan ile iş başvurusunda bulunan kişiye ait verileri ele geçirdiğini öne sürdü. Grup, karanlık ağdaki sitesinden yaptığı açıklamada “neredeyse tüm FBI ajanları” hakkında bilgiye sahip olduğunu iddia ederken, söz konusu verilerden örnekler de paylaştı. FBI ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

“NEREDEYSE TÜM FBI AJANLARINA AİT BİLGİLER ELİMİZDE”

ShinyHunters, saldırının yalnızca FBI çalışanlarıyla sınırlı olmadığını, kuruma iş başvurusunda bulunan kişilerin bilgilerinin de ele geçirildiğini ileri sürdü. Grup, saldırıyı FBI’ın Mayıs 2026’da ShinyHunters’ın yöntemlerine ilişkin yaptığı uyarıya karşılık gerçekleştirdiğini savundu.

Siber suç grubunun paylaştığı örneklerde FBI çalışanlarına ait olduğu öne sürülen kişisel bilgiler yer aldı. Ancak bu verilerin kaynağının doğrudan FBI sistemleri olduğuna dair bağımsız bir doğrulama henüz bulunmuyor.

FBI’IN İŞ BAŞVURU SİTESİ DE KISA SÜRELİĞİNE KULLANILAMADI

İddiaların ortaya çıktığı sırada FBI’ın iş başvuru sitesinde ve Özel Ajan Aday Portalı'nda hizmetlerin kullanılamadığına ilişkin bir mesaj görüldü. Reuters, sitelerdeki kesintiyi doğrularken bunun ShinyHunters’ın iddia ettiği saldırıyla bağlantılı olup olmadığını doğrulayamadı.

REUTERS BAZI BİLGİLERİ KISMEN DOĞRULADI

Reuters, ShinyHunters’ın paylaştığı iddia edilen FBI personel bilgilerinden bazılarını kamuya açık ve daha önce sızdırılmış verilerle karşılaştırdı. En az 9 vakada isim ve posta adresi bilgilerinin farklı kaynaklardaki kayıtlarla eşleştiği görüldü. Ancak bu eşleşmeler, bilgilerin FBI’ın sistemlerinden çalındığını tek başına kanıtlamıyor.

GRUBUN GEÇMİŞİNDE ÇOK SAYIDA VERİ HIRSIZLIĞI VAR

ShinyHunters, daha önce de büyük ölçekli veri hırsızlığı ve şantaj operasyonlarıyla gündeme gelen bir siber suç grubu. FBI, Mayıs ayında grubun eğitim kurumlarının kullandığı bir öğrenme yönetim sistemine yönelik saldırıları hakkında kamuoyu uyarısı yayımlamış ve grubun ele geçirdiğini iddia ettiği verileri kullanarak mağdurlar üzerinde baskı kurabildiğine dikkat çekmişti.

2020'DEN BERİ ABD'YE KÖK SÖKTÜYOR

ShinyHunters, yaklaşık 2020’den bu yana çok sayıda büyük ölçekli veri ihlaliyle gündeme gelen bir siber suç yapılanması olarak biliniyor.

ABD makamları daha önce grubu, şirket ağlarına sızarak kullanıcı ve müşteri verilerini çalmak, ardından bu bilgileri yeraltı forumlarında satışa çıkarmak veya şirketlerden para talep etmekle ilişkilendirmişti.

Grubun adı geçmiş yıllarda Ticketmaster, AT&T ve Santander gibi büyük şirketleri etkileyen veri ihlalleriyle de gündeme geldi. ShinyHunters’ın özellikle çalışanları kandırmaya dayalı sosyal mühendislik yöntemleri, çalınmış kullanıcı bilgileri ve şirketlerin kullandığı üçüncü taraf hizmetlerdeki güvenlik açıklarından yararlandığı biliniyor.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce ShinyHunters faaliyetleriyle bağlantılı kişilere karşı soruşturmalar yürüttü. Grubun operasyonlarıyla ilişkilendirilen bazı kişiler ABD’de yargılandı ve mahkum edildi.

FBI da bu yıl yayımladığı bir siber güvenlik uyarısında ShinyHunters’ı büyük ölçekli veri hırsızlığı ve şantaj saldırılarıyla bağlantılı bir siber suç grubu olarak tanımlamıştı.

Amerika Birleşik DevletleriDünyaSon Dakika

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