FC Bayern Sezon Öncesi Başla
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Son maçlarından kırk gün sonra - Lindau'ya karşı dostluk - Bayern ilk takımı 2019/20 sezonuna 8 Temmuz'da başladı. Thomas Müller, Thiago, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Corentin Tolisso, Renato Sanches, Christian Früchtl ve Fiete Arp, Säbener Straße'deki performans merkezinde iyi ruhlu olarak bulunduğunu bildirdi. Antrenör Niko Kovac, asistanı Robert Kovac ve yeni asistan antrenörü Hansi Flick’ten kısa bir süre sonra hemen işe yaradı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05
Son maçlarından kırk gün sonra - Lindau
'ya karşı dostluk - Bayern ilk takımı 2019/20 sezonuna 8 Temmuz'da başladı. Thomas Müller
, Thiago, Jéröme Boateng, Javi Martínez, Corentin Tolisso
, Renato Sanches, Christian Früchtl ve Fiete Arp, Säbener Straße'deki performans merkezinde iyi ruhlu olarak bulunduğunu bildirdi. Antrenör Niko Kovac, asistanı Robert Kovac ve yeni asistan antrenörü Hansi Flick'ten kısa bir süre sonra hemen işe yaradı.
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