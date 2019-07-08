Son Dakika Haberleri: FC Bayern Sezon Öncesi Başla
Son Dakika Spor Haber

FC Bayern Sezon Öncesi Başla

37 dakika önce

Son maçlarından kırk gün sonra - Lindau'ya karşı dostluk - Bayern ilk takımı 2019/20 sezonuna 8 Temmuz'da başladı. Thomas Müller, Thiago, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Corentin Tolisso, Renato Sanches, Christian Früchtl ve Fiete Arp, Säbener Straße'deki performans merkezinde iyi ruhlu olarak bulunduğunu bildirdi. Antrenör Niko Kovac, asistanı Robert Kovac ve yeni asistan antrenörü Hansi Flick’ten kısa bir süre sonra hemen işe yaradı.

Son maçlarından kırk gün sonra - Lindau'ya karşı dostluk - Bayern ilk takımı 2019/20 sezonuna 8 Temmuz'da başladı. Thomas Müller, Thiago, Jéröme Boateng, Javi Martínez, Corentin Tolisso, Renato Sanches, Christian Früchtl ve Fiete Arp, Säbener Straße'deki performans merkezinde iyi ruhlu olarak bulunduğunu bildirdi. Antrenör Niko Kovac, asistanı Robert Kovac ve yeni asistan antrenörü Hansi Flick'ten kısa bir süre sonra hemen işe yaradı.
FC Bayern Sezon Öncesi Başla
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 
Thomas Müller, Lindau, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:42:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FC Bayern Sezon Öncesi Başla
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]