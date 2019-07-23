Son Dakika Haberleri: FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü
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FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü

29 dakika önce

Amerika'da bir Avrupa hissi, FC Bayern, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Kansas City'de AC Milan ile tanıştı. Bayern, yeni sezonun yeni Şampiyonlar Ligi setini piyasaya sürecek.

Amerika'da bir Avrupa hissi, FC Bayern, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Kansas City'de AC Milan ile tanıştı. Bayern, yeni sezonun yeni Şampiyonlar Ligi setini piyasaya sürecek.
FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü
Amerika Birleşik Devletleri, Kansas City, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05 
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