FC Bayern Yeni Şampiyonlar Ligi Formasını Gördü
29 dakika önce
Amerika'da bir Avrupa hissi, FC Bayern, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Kansas City'de AC Milan ile tanıştı. Bayern, yeni sezonun yeni Şampiyonlar Ligi setini piyasaya sürecek.
Amerika'da bir Avrupa
hissi, FC Bayern, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Kansas City
'de AC Milan
ile tanıştı. Bayern, yeni sezonun yeni Şampiyonlar Ligi setini piyasaya sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:05
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