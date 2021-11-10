Üye Girişi
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı - Son Dakika

Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı

10.11.2021 14:57
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı, son yolculuğuna uğurlandı. Mert'in tek hayalinin iyi bir mimar olmak olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı için Gebze Yavuz Selim Fatih Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Gencin cenazesine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin temsilcileri, il ve ilçe protokolü, Akıllı'nın ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Helallik alınması, ve duaların edilmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanan Akıllı'nın yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

"Onun sırasına kimseyi oturtmadık"

Mert Efe Akıllı'nın sınıfta en iyi anlaştığı arkadaşlarından olan Beyza Alim, onu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Mert'in iyi niyetli bir genç olduğunu söyleyen Alim, "Kimseye kin tutmuyordu, yardımseverdi. Ben duyar duymaz ağlamaya başladım. Çok üzüldüm. İlk önce inanmadım ama sonradan öğretmenler de söyleyince çok üzüldüm. Ben gerçekten çok üzgünüm. Çok seviyorduk onu. Sınıfta yokluğu belli oluyor. Çok sessiz, sakin birisiydi. Bugün okula gittik, sırasını görür görmez ağlamaya başladım. Çok kötüydü bizim için. Okulda onun sırasına kimseyi oturtmadık. Yanındaki arkadaşı bile çok kötü olduğu için başka sıraya oturdu. Onun sırası boş kaldı, kimseyi oturtmuyoruz. Mimar olmak istiyordu. Gerçekten onu çok seviyorduk" dedi.

"Kazadan 2 saat önce yanındaydım"

Çok üzüldüklerini belirten Muhammet Ali Onat ise "Mert kendi halinde bir çocuktu. Konuşkan birisi değildi. Biz ondan bir şey istediğimiz zaman anında yapardı. Hiç kalp kırmazdı. Bizi hiç geri çevirmedi. Ben olayı 2 saat sonra duydum. Benim önüme çıkan Mert'in vefat haberiydi. İlk başta inanmadım. Sonra haberlerde Mert'in fotoğrafını görünce inandım. Sınıf arkadaşım, daha dün yanındaydım, kazadan 2 saat önce yanındaydım. Çok üzüldüm" diye konuştu.

"Mimar olmak istiyordu"

Mert'in sınıfta kendilerine her zaman namazı öneren birisi olduğunun altını çizen Rümeysa Yakın, "Sınıfta her zaman namaz kılmamızı öneren iyi kalpli, temiz kalpli biriydi. Hiç birimiz bunu beklemiyorduk. Herkese "görüşürüz" diyerek gitmişti. Mimar olmak istiyordu. Karadeniz'de üniversite kazanıp mimar olmak istiyordu" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı
Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı

Mert Efe, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi 14:21 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi 14:07 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi 13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Twitch'te yaşanan güvenlik krizi devam ediyor! Yayıncılar platformu protesto etme kararı aldı 13:31 Twitch'te yaşanan güvenlik krizi devam ediyor! Yayıncılar platformu protesto etme kararı aldı
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı

Son Dakika Haberleri
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!         
14:51
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı         
14:12
ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü         
13:59
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun         
13:32
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 15:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Feci kazada can verdi, tek hayali mimar olmaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement