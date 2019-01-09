Feci kazada can veren baba ve çocukları da son yolculuklarına uğurlandı
Bir hafta önce de anneleri kansere yenik düşmüştü
Yeğenleri dayılarını cezaevinde görmek istemişti
EDİRNE - Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde dün otomobilin dereye uçtuğu feci kazada vefat eden araç sürücüsü Erkan Arslan
(43), çocukları Buğra Barış Arslan ve Buğlem Arslan (5), Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülüğünü Erkan Arslan'ın yaptığı 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hayrabolu ilçesi Ortaca
Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı. Feci kazada, 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
Baba ve çocukları yan yana toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Erkan Arslan ve çocukları Buğra Barış ve Buğlem Arslan'ın cenazeleri, Uzunköprü ilçesinde bulunan evlerine getirildi. Arslan ailesinin yakınları cenazede fenalık geçirdi. Uzunköprü Bey Mahalle Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından baba ve çocukları yan yana toprağa verildi. Anne
Zehra Arslan 4 gün önce kansere yenik düştü
Feci kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Erkan Arslan'ın eşi Zehra Arslan'ın da geçtiğimiz Cumartesi günü kansere yenik düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Lise öğrencisi Buğra Barış Arslan'ın sınıf arkadaşları da cenaze töreninde gözyaşlarına boğulurken ve minik Buğlem Arslan da tabutu üzerine serilen tülbentle son yolculuğuna uğurlandı.
Dayılarını cezaevine ziyarete gidiyorlardı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye uçtuğu Feci kazada, 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan Arslan ve Öner aileleri, araç sürücüsü Erkan Arslan'ın kayınbiraderi Hakan Aldemir'i, Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarete gittikleri ortaya çıktı.