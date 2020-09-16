Fed faiz oranını sabit tuttu - Son Dakika

Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed faiz oranını sabit tuttu, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 8'e karşı 2 oyla kabul edildiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında söylediği yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik zorluklara neden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Ekonomik faaliyetler ve istihdam son aylarda toparlandı ancak yılın başındaki seviyelerinin çok altında kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Ekonominin gidişatı büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacak"

Açıklamada, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol fiyatlarının tüketici fiyat enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığına işaret edilen açıklamada, genel finansal koşulların son aylarda iyileşme gösterdiği kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, "Ekonominin gidişatı büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacaktır. Devam eden halk sağlığı krizi, yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek, orta vadede ekonomik görünümde önemli riskler oluşturacaktır." ifadesi kullanıldı.

Komitenin uzun vadede "maksimum istihdam" ve "yüzde 2 oranında enflasyonu" sağlamayı amaçladığının vurgulandığı açıklamada, enflasyonun ısrarla uzun vadeli hedefin altında seyretmesiyle Komitenin enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceği ve uzun vadeli enflasyon beklentilerin yüzde 2'de sabitlenmiş durumda olduğu aktarıldı.

Varlık alımları devam edecek

Açıklamada, komitenin bu sonuçlar elde edilene kadar para politikasının uyumlu duruşunu sürdürmesinin beklendiği vurgulanarak, federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 0 ila 0,25 arasında tutulmasına karar verildiği kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, "Bu hedef aralığını, işgücü piyasası koşulları Komitenin maksimum istihdam istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu ve enflasyonun yüzde 2 seviyesine yükselene ve bir süre için bu seviyeyi aşana kadar sürdürmek uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bankanın piyasanın işleyişini sorunsuz bir şekilde sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesine yardımcı olmak için en azından mevcut hızda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı böylece hanehalkına ve işletmelere kredi akışını destekleyeceği kaydedildi.

Faiz oranında 2023'e kadar değişiklik beklenmiyor

Açıklamada, Komite hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, Komitenin para politikası duruşunun uygun şekilde değiştirmeye hazır olacağı vurgulandı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekti.

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesine yükseldiği belirtilen açıklamada, daha önce yüzde 6,5 daralması beklenen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7 küçüleceği tahmin edildi. Açıklamada, ekonominin 2021'de yüzde 4, 2022'de yüze 3 ve 2023'te ise yüzde 2,5 büyüyeceği öngörüldü.

İşsizlik ve enflasyon tahminleri

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 7,6, 2021'de yüzde 5,5, 2022'de yüzde 4,6 ve 2023'de yüzde 4 olacağının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl yüzde 1,2, 2021'de yüzde 1,7, 2022'de yüzde 1,8 ve 2023'de yüzde 2 olmasının beklendiği aktarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

İstihdam için sayısal bir hedef ortaya koymayan Powell, "Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İstihdam, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 22:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed faiz oranını sabit tuttu - Son Dakika Ekonomi

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