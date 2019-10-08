Fed/george: düşük enflasyonla ilgili endişeler yersiz

Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther George, ABD'de "düşük enflasyon" ile ilgili endişeleri yersiz bulduğunu söyledi.

George, Denver'da National Association for Business Economics'e yaptığı açıklamada, bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) düşük enflasyonu destekleme kapsamında "faiz indirimesini" kabul etmediğini açıkladı.

"ABD ekonomisinin düşük enflasyon, düşük işsizlik ve devam eden ılımlı büyüme görünümüyle iyi bir konumda olduğunu" belirten George, "Düşük enflasyon ile ilgili endişeler yersizdir" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, defaatle ekonominin "iyi bir yerde" durduğunu belirtmiş ancak George'un aksine yavaşlayan küresel büyüme ve ticaretteki artan belirsizliklere karşı sigorta olarak Fed'in faiz indirimine gitmesini desteklediğini söylemişti. Buna karşılık George, Fed'in bu yıl Temmuz ve Eylül aylarında yaptığı her iki faiz indirimine de karşı çıkmıştı. Fed'in kısa dönemli faiz aralığı şu anda yüzde 1.75-yüzde 2.00 aralığında bulunuyor.

George, konuşmasında "eğer tüketicinin güvenini kaybettiğini görürsem, ki bu olabilecek bir şey, fikirlerimi tekrar gözden geçirebilirim. Ancak zayıf enflasyon tek başına politika hamlesini gerektirmez" diye ekledi.

Bir sonraki toplantısı 29-30 Ekim'de gerçekleşecek olan Fed'in bu yıl büyük ihtimalle en az bir kez daha faiz indirimine gitmesi bekleniyor.