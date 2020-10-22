Fed: Pandemiye karşın ekonomik faaliyetler gelişiyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Bej Kitap raporunda, pandeminin sürmekte olan kesinti yapıcı etkilerine karşın, ABD'de ekonomik faaliyetlerin "hafif ile ılımlı" tempo arasında sürdüğü belirtildi.

Bej kitap raporuna göre, imalat sanayisindeki gelişme genel olarak ılımlı düzeyde sürerken, konut piyasasında talep artışı yaşanıyor. Raporda, ülkenin bazı bölgelerinde düzeltmeler gözlense de, tüketici harcamaları da pazitif düzeyini koruduğu belirtildi.

Buna göre bölgeler, ekonomik ilişkilerin görünümlerini genel olarak iyimser veya olumlu olsa da, önemli ölçüde belirsizlikle nitelendirdiler.Bej Kitap raporunda, bir yandan hala kalıcı ya da geçici işten çıkarmalar sürse de istihdamın bölgelerin bir çoğunda yükseldiği de belirtildi. Rapora göre, önceki raporlardan bu yana tüketici fiyatları da tüm bölgelerde ılımlı bir düzeyde yükselişini sürdürdü.

Fed'in, ülke genemindeki ekonomik koşulların özeti olarak yılda sekiz kez yayınladığı Bej Kitap, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarından önce yayınlanıyor.