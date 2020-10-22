Fed: Pandemiye karşın ekonomik faaliyetler gelişiyor - Son Dakika

Fed: Pandemiye karşın ekonomik faaliyetler gelişiyor

22.10.2020 07:56
Fed: Pandemiye karşın ekonomik faaliyetler gelişiyor, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Bej Kitap raporunda, pandeminin sürmekte olan kesinti yapıcı etkilerine karşın, ABD'de ekonomik faaliyetlerin "hafif ile ılımlı" tempo arasında sürdüğü belirtildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Bej Kitap raporunda, pandeminin sürmekte olan kesinti yapıcı etkilerine karşın, ABD'de ekonomik faaliyetlerin "hafif ile ılımlı" tempo arasında sürdüğü belirtildi.

Bej kitap raporuna göre, imalat sanayisindeki gelişme genel olarak ılımlı düzeyde sürerken, konut piyasasında talep artışı yaşanıyor. Raporda, ülkenin bazı bölgelerinde düzeltmeler gözlense de, tüketici harcamaları da pazitif düzeyini koruduğu belirtildi.

Buna göre bölgeler, ekonomik ilişkilerin görünümlerini genel olarak iyimser veya olumlu olsa da, önemli ölçüde belirsizlikle nitelendirdiler.Bej Kitap raporunda, bir yandan hala kalıcı ya da geçici işten çıkarmalar sürse de istihdamın bölgelerin bir çoğunda yükseldiği de belirtildi. Rapora göre, önceki raporlardan bu yana tüketici fiyatları da tüm bölgelerde ılımlı bir düzeyde yükselişini sürdürdü.

Fed'in, ülke genemindeki ekonomik koşulların özeti olarak yılda sekiz kez yayınladığı Bej Kitap, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarından önce yayınlanıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kitap, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fed: Pandemiye karşın ekonomik faaliyetler gelişiyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret
Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı         
04:02
KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı         
23:33
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na saç baş yolduran tartışma! Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 08:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed: Pandemiye karşın ekonomik faaliyetler gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei