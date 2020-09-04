Fed: Yüzde 2.0'nin üzerinde enflasyondan korkmaya gerek yok

ABD'de Atlanta Merkez Bankası (Fed) Başkanı Raphael Bostic, yüzde 2.0'nin üzerinde enflasyondan korkacak birşey olmadığını söyledi.
The Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği bir sanal toplantıda konuşan Bostic, ABD Merkez Bankası'nın, enflasyonun çok yükselmesi durumunda, onu gereken düzeylere çekmek için kullanabileceği aletleri şimdiden hazırladığını söyledi,Bostic ayrıca, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için en büyük tehlikenin, henüz yeterince olgunlaşmadan "bir zafer ilan etmek" olduğuna dikkat çekti ve Fed'in coronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerine karşı daha çok şey yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:02 - Kaynak: DHA
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