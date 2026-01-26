Fedakar Anneye Yılın Annesi Unvanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fedakar Anneye Yılın Annesi Unvanı

Fedakar Anneye Yılın Annesi Unvanı
26.01.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da zihinsel engelli üç oğluna tek başına bakan Fatma Çoban, yılın annesi seçildi.

Amasya'da 62 yaşındaki fedakar anne, zihinsel engelli 3 oğluna yıllardır tek başına bakıyor. Kentte yılın annesi seçilen Fatma Çoban, evine kadar gelen yetkililerin evlatlarının engelli bakımevine taşınması için yaptıkları daveti kabul etmiyor. Ömrünü evlatlarına adayan annenin tek isteği onlara daha iyi şartlarda bakabileceği yeni bir eve kavuşmak.

"Evlatlarımı kimseye muhtaç olmalarını istemiyorum"

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde zihinsel engelli evlatları 33 yaşındaki Ufuk, 37 yaşındaki Ömer ve 42 yaşındaki Nurettin'e yıllardır adeta bebek gibi bakıp yorulmaktan şikayet etmeyen Fatma Çoban, "Gücümün yettiği güne kadar çocuklarıma bakacağım. Onların kimseye muhtaç olmalarını istemiyorum" dedi.

Sobanın ısıttığı tek odada çocuklarına bakıyor

Eşinin 10 yıl önce hayatını kaybetmesi sonrası köyden ilçe merkezine taşınıp eski bir eve yerleşen Çoban, engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıkları çocuklarını kimseye muhtaç etmemeye çabalıyor. Kış boyunca sobanın ısıttığı tek odada çocuklarıyla gün boyunca yakından ilgileniyor. Üşüyüp hastalanacakları endişesi nedeniyle doğal gaz yerine kömür sobasını tercih ediyor. Elbiselerini ıslatmaları halinde geç saatlerde bile olsa üstlerini değiştirip yenisini giydiriyor.

Yılın annesi seçildi, ayakta alkışlandı

Amasya Gazeteciler Cemiyeti, düzenlenen törende Fatma Çoban'ı yılın annesi seçti. Evlatlarından kopmak istemediğini anlatan fedakar annenin duygu yüklü konuşmasını törendeki herkes ayakta alkışladı.

Tek isteği eskiyen evinin karşısın yeni ev yapılması

Evlatlarını engelli bakımevine götürme teklifinde bulunan Gümüşhacıköy Kaymakamlığı ile Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Çoban'ın tek isteği eskiyen evinin karşısındaki alana yeni bir ev yapılması oldu.

"Onun gibi anne bulunmaz"

Komşusu Ayten Okuyucu da, "Bakıma muhtaç 3 çocuğuna yıllardır bakıyor. Onun gibi anne bulunmaz. Mükemmel bir anne" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fedakar Anneye Yılın Annesi Unvanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Fedakar Anneye Yılın Annesi Unvanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.