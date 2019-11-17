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Fedakar eğitimciler gece mesaisinde

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu İdarecileri, gündüzleri öğrencilerle uğraşırken gece ise okullarını boyayıp fedakarlık yapıyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu İdarecileri, gündüzleri öğrencilerle uğraşırken gece ise okullarını boyayıp fedakarlık yapıyor.


Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu Müdürü Servet Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Yılmaz Kesici, öğrencilerin gündüzleri kokudan rahatsız olmaması için gece okulu boyadı. Müdür Servet Yıldırım ve yardımcısı Yılmaz Kesici, öğrencilerine sürpriz yaşatmak için geceleri konferans salonunu boyayarak büyük bir fedalık gösterdi. Tüm yorgunluklarına rağmen, sırf öğrenciler mutlu olsunlar diye konferans salonunu gecenin geç saatlerine kadar boyadıklarını ifade eden Okul Müdürü Servet Yıldırım; "Gecenin geç saatlerine kadar çalışıp öğrencilere bir sürpriz yapmak istedik. Konferans salonunu aynı zamanda sinema salonuna çevirmek için canla başla mücadele ettik. Yöremizin imkanları kısıtlı, sinema salonu bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sinema heyecanına bir katkımız olsun istedik. Bir nebze de olsa öğrencilerimizin sinema merakını gidermek istedik. Onun için meslektaşımla beraber bu konuda orta fikir üzerine bir olup, gece okulumuza gelip sırf çocuklarımızın mutluluğu için konferans salonumuzu yenileyip boyasını yaptık. Artık öğrencilerimize sinema gibi bir sosyal etkiliğini kazanmış olacağız. Bunu gönüllü bir şekilde yaptık, hiç bıkmadan ve yorulmadan. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı olsun"dedi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
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