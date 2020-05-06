Fedakar sağlık çalışanları adına hatıra ormanı kuruluyor - Son Dakika

Erzurum'da fedakar sağlık çalışanları adına hatıra ormanı kurulacak.



Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları Faruk Bayraktaroğlu, Muammer Tizi ve Erzurum Orman İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ile birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımız için oluşturulacak Hatıra Ormanının yerini belirlemek üzere arazide incelemede bulundular.



Yapılan tespitler neticesinde Erzurum Pasinler yolu üzerinde bulunan Nenehatun Mahallesi sınırları içerisinde tarihi değeri de bulunan Sivişli Tabya mevkisinde 172 dekarlık alanda sağlık çalışanları için Hatıra Ormanı kurulmasına karar verildi. - ERZURUM