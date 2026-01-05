Fedorovtseva Vize Sorunu nedeniyle Maçta Olmayacak - Son Dakika
Fedorovtseva Vize Sorunu nedeniyle Maçta Olmayacak

05.01.2026 23:31
Fenerbahçe'nin Rus voleybolcusu Fedorovtseva, vize başvurusunun reddedilmesi nedeniyle yarınki maçı kaçıracak.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi PGE Budowlani ile yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten 21 yaşındaki voleybolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polonya'nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır. Arina Fedorovtseva'nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır. Yaşanan bu gelişme sonucunda sporcumuz Arina Fedorovtseva, yarınki karşılaşmada takımımızla birlikte olamayacaktır."

Kaynak: AA

