Fehim Adak Anma Programı Mardin'de Gerçekleşti

08.02.2026 23:07
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Mardin'de Fehim Adak için anma programına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden eski bakan Fehim Adak için düzenlenen anma programına katıldı.

Milli Gençlik Derneğince, vefatının 10. yılı dolayısıyla Adak için kentteki bir otelde gerçekleştirilen anma programında konuşan Erbakan, Adak'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Adak için düzenledikleri anma programlarını bundan sonra daha kapsamlı gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Çünkü Fehim Adak gibi bir büyüğümüzün ruhunun manasının, temsil ettiği değerlerinin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması, Milli Görüş davasının geleceği, gençlerimizin, nesillerimizin yetişmesi için çok büyük mana ifade etmektedir. Fehim Adak büyüğümüzün siyasi hayatına, yapmış olduğu görevlere ve arkasından da bıraktığı manevi mirasa baktığınız zaman, siyaseti bir ticaret olarak değil, ibadet olarak yaptığını açık bir şekilde görmeniz mümkündür. Ne mutlu ona, ne mutlu onun gibi böyle güzel sada bırakıp ahirete irtihal edenlere. Allah gani gani rahmet eylesin. 1948 yılından itibaren merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızla yol yürüyen bir dava adamı, bir mücahit, örnek bir şahsiyet."

Fehim Adak'ın oğlu AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da babasının ahlak ve maneviyat düsturunu korumaya çalışarak, memlekete en iyi şekilde fayda göstermeye çalıştığını söyledi.

Adak, "Programa çeşitli görüşlerden, farklı partilerden katılımcılar da 'Fehim Adak' denilince koşarak geldiler. Mardin'in ne kadar vefakar, ne kadar samimi bir kent olduğuna şahitlik ediyoruz. Başta Necmettin Erbakan hocamıza, babama ve diğer dava arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Programda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fehim Adak'ın oğlu Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdulhamit Adak ile Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan da konuşma yaptı.

Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Yeniden Refah Partisi Mardin İl Başkanı Mahmut Özer ile partinin bölge illerinden gelen il başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

