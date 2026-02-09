''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo - Son Dakika
Sosyoloji

''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo

''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
09.02.2026 11:00
Türkiye'de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 33,7'den 34,2'ye, kadınlarda ise 35,2'den 35,7'ye yükseldiği görüldü. Bu rakamlar her fırsatta doğurganlık oranının düştüğüne ve nüfusun yaş ortalamasının arttığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kayıtlara geçti.

ORTANCA YAŞ 34,9'A YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre; Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2025'te 34,9'a yükseldi. Ortanca yaş, nüfusu oluşturan bireylerin yaşları sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade ediyor. 2024'te 34,4 olan ortanca yaş, erkeklerde 33,7'den 34,2'ye, kadınlarda ise 35,2'den 35,7'ye çıktı.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK İL SİNOP OLDU

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 44 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Sinop'u, 43,5 ile Giresun ve 43,3 ile Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 23,3 ile Şırnak ve 25 ile Siirt takip etti.

ERDOĞAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Her fırsatta Türkiye'deki doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çekip nüfusun yaş ortalamasının arttığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Toplam doğurganlık oranı nüfusumuzun kendisini yenileme seviyesinin altında gerçekleşiyor. TÜİK'in verilerine göre geçen yılın toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altında. Geleceğimiz açısında alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz" demişti.

"ÇOK YAŞLI ÜLKELER" SINIFINA DAHİL OLDUK

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin de konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin geçen yıl itibarıyla "çok yaşlı ülkeler" sınıfına dahil olduğunun altını çizerek, gelecek 25 yılda yaşlı nüfus oranının yüzde 25'in üzerine çıkabileceğini kaydetmişti. Yaşanan bu düşüşe paralel olarak ortalama yaşın hızla arttığına dikkati çeken Metin, "Türkiye, 1990'lı yıllarda 20 yaşındaki genç gibiydi. Doğurganlıktaki düşüş bu şekilde devam ederse yaklaşık 40 yıl içerisinde ortanca yaşımız 45'in üzerine çıkabilir. 45 yaşındaki Türkiye'nin enerjisiyle, 1990'lı yıllarda 20-25'li yaşlarda olan Türkiye'nin enerjisi bir olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

