Son Dakika Haberleri: Felis Ödülleri'nde Aksigorta, virüs ilanları ile ödül aldı
Son Dakika Ekonomi Felis Ödülleri'nde Aksigorta, virüs ilanları ile ödül aldı - Son Dakika Ekonomi

Felis Ödülleri'nde Aksigorta, virüs ilanları ile ödül aldı

7 saat önce

Aksigorta, Brand Week Istanbul'un gerçekleştirdiği Felis Ödülleri'nde, Hayata Devam Sigortası için hazırlanan virüs ilanları ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Felis Ödülleri'nde Aksigorta, virüs ilanları ile ödül aldı, System.String[]

Aksigorta, Brand Week Istanbul'un gerçekleştirdiği Felis Ödülleri'nde, Hayata Devam Sigortası için hazırlanan virüs ilanları ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brand Week İstanbul tarafından gerçekleştirilen ve açık hava, basın, dijital, mobil, medya, sağlık iletişimi, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve verinin yaratıcı kullanımı bölümlerinde en başarılı işlerin ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde Aksigorta, virüs ilanları ile ödülün sahibi oldu.

Hayata Devam Sigortası ürünü için hazırlanan ve Finansal Hizmetler Kategorisi'nde birincilik getiren virüs ilanlarında Aksigorta, "Bir virüs, arabanıza ya da evinize mal olabilir" mesajıyla sağlık sigortası yaptırmamanın çok daha büyük masraflara yol açabileceğine dikkat çekerek, farkındalık yaratıyor.

Brand Week İstanbul, Brand Week, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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