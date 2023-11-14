Feminist olduğunu öne süren bir kadın, kadınların vücut üyelerinin alınmasını cinsiyetçilik olduğunu öne sürerek o bölgeye dövme yaptırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler mide bulandıran cinsten.
Kendilerini feminist olarak adlandıran bir takım gruplar sosyal medya aracılığıyla çeşitli eylemlerde bulunuyor. Zaman zaman akım haline gelen bu eylemler toplum tarafından bazen tepkiyle karşılanabiliyor. İşte onlardan bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada feminist bir kadın, çok konuşulacak bir protestoya imza attı. Cinsiyet eşitliğini savunan bu kadın, koltuk altındaki tüylerin gayet doğal olduğunu savunmak için bu bölgesine dövme yaparak bir kampanya başlattı. Genç kadının videosuna sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.
Son Dakika › Sosyal Medya › Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı - Son Dakika