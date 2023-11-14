 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı - Son Dakika

Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı

14.11.2023 15:18  - Güncelleme: 15:45

Kadınların vücut tüylerinin alınmasını cinsiyetçilik olarak gören feminist bir kadın koltuk altına dövme yaptırdı. Görüntüler gören herkesin midesini bulandırdı.

Feminist olduğunu öne süren bir kadın, kadınların vücut üyelerinin alınmasını cinsiyetçilik olduğunu öne sürerek o bölgeye dövme yaptırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler mide bulandıran cinsten.

ÇILGIN AKIMLARA NEDEN OLUYOR

Kendilerini feminist olarak adlandıran bir takım gruplar sosyal medya aracılığıyla çeşitli eylemlerde bulunuyor. Zaman zaman akım haline gelen bu eylemler toplum tarafından bazen tepkiyle karşılanabiliyor. İşte onlardan bir tanesi.

KOLTUK ALTINA KILA BENZER DÖVME YAPTIRDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada feminist bir kadın, çok konuşulacak bir protestoya imza attı. Cinsiyet eşitliğini savunan bu kadın, koltuk altındaki tüylerin gayet doğal olduğunu savunmak için bu bölgesine dövme yaparak bir kampanya başlattı. Genç kadının videosuna sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

İşte genç kadının görüntülerine gelen bazı tepkiler;

Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı! Görüntüler iğrenç

Sosyal Medya, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli'yi elinin tersiyle itti
17:24 İçişleri'nde "operasyon" mesaisi! Bakan Yerlikaya toplantıyı yönetti: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
16:50 ABD enflasyonu ekimde beklentilerin altında kaldı
16:50 Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı
16:33 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi
16:29 Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu
16:06 Henüz 5 yaşındaydı! Yürüyerek girdiği diş kliniğinden cansız bedeni çıktı
16:02 Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu
15:50 Şikayetçi olduğu Polat ailesi hakimliğe sevk edildi, Banu Parlak göbek atıp kutlama yaptı
15:47 Burak Yılmaz'ın Aboubakar iddiasını Beşiktaş yalanladı: Sakatlık yüzünden oynamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 17:39:04. #1.11#
SON DAKİKA: Feminist kadın vücut tüylerinin alınmasını protesto edip koltuk altına dövme yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement