Fen Fakültesi 2025-2026 Toplantısı Gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Fen Fakültesinde gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, dekan yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında Dekan Prof. Dr. Kadir Demir, 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler üzerine genel bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Demir, sunumunda; 2025-2026 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan, devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. Ayrıca Demir, faaliyete geçirmeyi hedefledikleri akademik projeler, öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler üzerine de bilgi vererek, Fen Fakültesinin gelişimine her daim destek olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Yapılan sunumların ardından Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ile devam etti.

Belge takdiminin ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel bir değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, 2025-2026 Akademik Yılı'nın üniversite ailesine hayırlı olmasını temenni ederek Fen Fakültesinin temel bilimler alanında yürüttüğü çalışmaların üniversitenin bilimsel gücüne önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Fen Fakültesinin "Engelsiz Program Nişanı" almaya hak kazanmasının, fakültenin kapsayıcı ve erişilebilir eğitim anlayışını somut şekilde ortaya koyduğunu belirten Rektör Özölçer, "Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bu yaklaşım üniversitemizin sosyal sorumluluk anlayışıyla da birebir örtüşmektedir." dedi.

Fakültenin uluslararası akademisyenlerle güçlenen kadrosuna da değinen Rektör Özölçer, "Farklı ülkelerden akademisyenlerin fakültemizde görev alması, bilimsel etkileşimi ve araştırma kalitesini ileriye taşımaktadır." ifadelerini kullandı. Rektör Özölçer, bu sürecin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 46. Maddesi kapsamında yürütülen çalışmalarla daha da güçlendiğini belirterek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan "EK-46 2023-2025 Yurt İçi" verilerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin en yüksek başvuru yapan üniversiteler arasında yer almasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Özölçer, "Üniversitemizin bu listede yer alması; uluslararası akademik gücümüze ve nitelikli insan kaynağına verdiğimiz önemi göstermektedir." dedi.

Fen Fakültesi akademisyenlerinin dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu da ifade eden Rektör Özölçer, Elsevier ve Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024 listesinde BEUN Fen Fakültesi akademisyenlerinin de yer almasının fakültenin araştırma ekosisteminin ulaştığı gücü somut biçimde ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Bu yıl itibarıyla açılan Yazılım Geliştirme Bölümünün stratejik önemine dikkat çeken Rektör Özölçer, "Dijital dönüşüm sürecinde yazılım temelli disiplinlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bölümün Fen Fakültemize ve üniversitemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin bilimsel araştırmalara aktif katılımının da önemine değinen Rektör Özölçer, Fen Fakültesi öğrencilerinin ÜNİDES proje destekleri ile TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında destek almalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Lisans düzeyinde proje kültürünün kazandırılması, nitelikli bilim insanlarının yetişmesi açısından son derece kıymetlidir." dedi. Fen Fakültesi bünyesindeki Matematik ve Biyoloji Bölümlerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu almaya hak kazanmasını da değerlendiren Rektör Özölçer, "Bu kazanım, programlarımızın ulusal standartlarla uyumlu ve kalite güvencesine sahip olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Fen Fakültesinin akademik ve bilimsel gelişimine katkı sunan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Fen Fakültemizin önümüzdeki dönemde de araştırma, proje ve uluslararasılaşma alanlarında güçlü bir ivmeyle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Fen Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, yapılan sunumların ve Rektör Özölçer'in değerlendirmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK