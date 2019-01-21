Fener 90'da Yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu. Zorlu mücadele, 20. dakikada Soldado ve 90. dakikada Aytaç Kara'nın attığı gollerle 1-1 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Mehmet Ekici'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Soldado'nun vuruşunu Umut Meraş son anda çizgiden çıkarttı. Dönen topta Dirar kaleye giden ortasını Muhammed kornere tokatladı. 20. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortaladığı topu Soldado vole ile ağlara gönderdi. 0-1 26. dakikada Latovlevici sol kanattan içeriye çevirdiği topu müsait durumdaki Aytaç üstten auta gönderdi. 31. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı. 45. dakikada Ertuğrul'un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti. 45+6. dakikada Mehmet Ekici ile birlikte topa hareketlenen kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Soldado'nun vuruşunda top kaleye paralel gitti.



49. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Muhammed son anda çıkarttı. 50. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topta Umut'un kafa vuruşu yandan auta çıktı. 66. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Chedjou'nun kafa vuruşunu Volkan kurtardı. 75. dakikada Lima'nın indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan Aytaç'ın şutu Volkan'da kaldı. 79. dakikada Valbuena'nın sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu Muhammed son anda kornere çeldi. 80. dakikada Lima'nın pasında kaleci Volkan'dan sıyrılan Yusuf'un kaleye giden şutunu son anda Hasan Ali uzaklaştırdı. Dönen topta Yusuf'un ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı. 83. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta arka direkteki Yusuf'un vuruşu üstten auta gitti. 90. dakikada Sakho'nun ortaladığı topa Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 90+5. dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Lima'nın vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



---KÜNYE---



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xxx, Tunay Torun x (Diafra Sakho dk. 69 xx), Henri Saivet x (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Iasmin Latovlevici x (Allano Lima dk. 46 xx), Umut Nayir xx Yedekler: Okan Kocuk, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Burak Kapacak Teknik Direktör: Samet Aybaba Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Maurica Isla xx, Martin Skertel xx, Sadık Çiftpınar xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Jailson xx, Nabil Dirar xx, Mehmet Ekici xx (Valbuena dk. 61 xx), Andre Ayew xx, Roberto Soldado xxx (Michael Frey dk. 77 xx)



Yedekler: Berke Özer, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Yassine Benzia, Abdulcebrail Akbulut Teknik Direktör: Ersun Yanal Goller: Roberto Soldado (dk. 20) (Fenerbahçe), Aytaç Kara (dk. 89) (Bursaspor) Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara (Bursaspor), Roberto Soldado, Nabil Dirar (Fenerbahçe)



(İHA)

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