Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşu, yandan auta çıktı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Zeki'nin yerden ortasına bekletmeden vuran Barrow'un şutunu Altay ayaklarıyla çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin şutu ceza alanı içinde yerden sekip kaleye yöneldi. Son anda kaleci Stackhowiak topu kornere çeldi.

22. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında Ozan Tufan'un penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

24. dakikada Barrow'un ortasında Altay boşa çıkınca top Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunu şutunu Serdar Aziz, çizgi üzerinden çıkardı.

31. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Tolgay'ın pasını alan Vedat Muriqi'nin, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Stackhowiak oyun alanına çeldi. Dönen topu Denizli savunması kornere yolladı.

41. dakikada Murawski'nin şutunda top Tolgay Arslan'ın eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verirken, Tolgay'ı da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45. dakikada beyaz noktaya gelen Murawski, topu sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

67. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

90+1. dakikada Recep Niyaz ile verkaça girerek ceza alanı içine sarkan Rodallega, kaleci Altay'ı geçmek istedi. Ancak Altay topa zamanında müdahale etti ve ardan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90+5. dakikada Denizlispor'un kontratağında Onazi'nin pasında topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunu Isla çizgiden çıkararak kornere yolladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Can Satman xx, İlker Takpak xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Serdar xx, Gustavo xx, Hasan Ali x, Ozan Tufan xx, Tolgay x, Mehmet Ekici xx (Mevlüt Erdinç dk. 80 ?) Ferdi x (Tolga Ciğerci dk. 46 x), Kruse x (Zajc dk. 31 ?), Muriqi x

Yedekler: Erten, Harun, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Allahyar, Ömer Faruk

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Olcay x, Murawski x, Aissati xx (Sedat Şahintürk dk. 87 ?), Oscar Estupinan x (Özgür Çek dk. 72 x), Modu Barrow xx (Onazi dk. 82 ?), Recep Niyaz x, Rodallega x

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Ozan Tufan (dk. 22), Serdar Aziz (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Murawski (dk. 45 pen.), Mustafa Yumlu (dk. 75) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Tolgay Arslan (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Hasan Ali, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Altay (Fenerbahçe), Oscar Estupinan, Murawski, Özgür Çek, Recep Niyaz (Denizlispor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)