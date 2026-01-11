Fenerbahçe 15. Kupasını Kazandı - Son Dakika
Fenerbahçe 15. Kupasını Kazandı

11.01.2026 18:39
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ı 86-66 yenerek 15. kez kazandı.

HALKBANK Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kupayı 15'inci kez havaya kaldırdı. Sarı-lacivertli ekibe kupa ve madalyalarını Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Hüseyin Beşok ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu verdi. Taraftarların tezahüratlarıyla kupayı havaya kaldıran Fenerbahçeli basketbolcular ve Başkan Sadettin Saran büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler kupayla birlikte taraftarlarla poz verdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da boynunda sarı-lacivertli atkıyla taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Kaptanı Alperi Onar kupa töreninin ardından duygularını, "Çok mutluyum, kupayı kazanmak ayrı, derbi galibiyeti olması ayrı mutluluk. Güzel bir basketbol oynadık. Hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde ilerliyoruz. Bu sene ikinci kupamız. Önümüzde 2 kupa daha var. Hem Euroleague hem lig şampiyonu olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kupa bizi inanılmaz derecede motive etti. Umarım ki bu böyle devam eder ve sezonu 4 kupayla bitiririz. Taraftarımızın böyle zamanlarda burada olup bizi desteklemeleri motive edici. Burada oldukları için çok mutluyuz. Hem başkanımıza hem taraftarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasıyla dile getirdi.

Kaynak: DHA

