Fenerbahçe: 83 - Botaş: 70

İSTANBUL/ DHA
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ergin Sarı
, Hüseyin Çelik
, Sedef Yarıcı
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı
Demirmen 8, Ayşe Cora
16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez
7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı
BOTAŞ: Olcay Çakır
Turgut 10, Büşra Akbaş 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu
1. Periyot: 24-14
Devre: 48-33
3. Periyot: 70-53
Beş faulle çıkan: Büşra Akbaş (BOTAŞ)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe
, kendi evinde BOTAŞ'ı 83-70 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 17'nci galibiyetini kazanırken, BOTAŞ 6'ncı yenilgisini aldı.