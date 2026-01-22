Fenerbahçe - Aston Villa Maçının Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins