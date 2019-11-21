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Fenerbahçe ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta

6 saat önce

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

Fenerbahçe ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, System.String[]

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi.


İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.


Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX, CSKA Moskova ve son olarak Barcelona ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.


Avrupa'da 519. randevu


Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına ASVEL karşısında çıkacak.


Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 518 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.


Avrupa Ligi'nde ise 316 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

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Fenerbahçe, İstanbul, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06 
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