Fenerbahçe Atletizm Takımı, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Fenerbahçe, erkek ve kadınlarda Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası, yarın Portekiz'in Leiria kentinde gerçekleştirilecek. Erkekler ve kadınlarda sekizer kulübün katıldığı organizasyonda Turkcell 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nin şampiyonu olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden Fenerbahçe, daha önce defalarca şampiyonluk yaşayıp kürsüye çıktığı bu kupada yine mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, erkeklerde 2013 ve 2014 yılında, kadınlarda ise 2012'den beri son beş yıl üst üste olmak üzere toplam altı kez zirveye çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin Leiria'da yarışacak 20 yaş altı takımlarındaki atletler şöyle:

Erkekler

100 metre: Umut Uysal

200 metre: Aşkın Sadi Aşkın

400 metre: İlyas Çanakçı

800 metre: Mustafa Polat

1500 metre: Ahmet Mutlu

3000 metre: Ayetullah Aslanhan

2000 metre engelli: Abdullah Yıldız

110 metre engelli: Atakan Güneş

400 metre engelli: Berke Akçam

Yüksek atlama: Bedirhan Alpağu

Sırıkla atlama: Ömer Faruk Çanakçı

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Alperen Karahan

Disk atma: Burak Dertli

Çekiç atma: Mehmet Kaş

Cirit atma: Ömer Faruk Avan

4x100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Ferhat Ayar, İlyas Çanakçı, Yunus Emre Gümüş, Atakan Güneş, Umut Uysal

4x400 metre: Berke Akçam, Ferhat Ayar, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Emirhan Koş, Mustafa Polat

Kadınlar

100 metre: Melike Malkoç

200 metre: Mizgin Ay

400 metre: Zehra Oral

800 metre: Azime Alan

1500 metre: İnci Kalkan

3000 metre: Emine Akbingöl

2000 metre engelli: Esra Doğan

100 metre engelli: Şevval Ayaz

400 metre engelli: Leyla Yanardağ

Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz

Uzun atlama: Nefise Karatay

Üç adım atlama: Esra Yılmaz

Gülle atma: Pınar Akyol

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Gizem İlgar

Cirit atma: Esra Türkmen

4x100 metre: Mizgin Ay, Şevval Ayaz, Nefise Karatay, Melike Malkoç, Zehra Oral, Leyla Yanardağ

4x400 metre: Azime Alan, Mizgin Ay, Nefise Karatay, Melike Malkoç, Zehra Oral, Leyla Yanardağ