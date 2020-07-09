Fenerbahçe Beko'da 2 transfer, 1 ayrılık

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Koç Igor Kokoskov önderliğinde yeni bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe Beko, transferde gaza bastı.



Sarı lacivertliler, Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1-1 yıllık sözleşme imzalandığını dün resmen açıkladı. 27 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Pierre, geçen sezon Dinamo Sassari formasıyla İtalya Ligi'nde 13.8 sayı, 7 ribaund, 2.8 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.6 sayı, 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu. ·



Fenerahçe ayrıca, Zalgiris'ten Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile anlaştı. 28 yaşında ve 1.99 metre boyundaki Ulanovas, geçen sezon 51 maçta ortalama 8.9 sayı, 3.3 ribaund ve 1.9 asist üretti. Gelen iki oyuncuya karşılık geçen sezonki kadroda yer alan Derrick Williams, Valencia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten daha önce ayrılan Egehan Arna'nın ise Beşiktaş'la anlaştığı ileri sürüldü.